Sıla Türkoğlu'ndan Doğukan Güngör'le aşk yaşıyor iddiasına cevap
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdikleri Doğa ve Fatih karakterleri ile adlarından söz ettiren Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Sıla Türkoğlu'ndan aşk iddialarına açıklama geldi.
Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih karakterlerine hayat veriyorlar.
Dizi setinde bir sebepten tartışma yaşayıp küsen iki isim, geçtiğimiz aylarda gittikleri Cannes'deki etkinlikte barışmışlardı.
Son olarak dün akşam Mert Demir'in konserinde görüntülenen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör hakkında aşk iddiaları gündeme getirilmeye başlandı.
Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların hepsini yalanladı. Genç oyuncu, "Dün akşam ekip arkadaşlarımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim" yazdı.