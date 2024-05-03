Sıla Türkoğlu'ndan Doğukan Güngör'le aşk yaşıyor iddiasına cevap

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların hepsini yalanladı. Genç oyuncu, "Dün akşam ekip arkadaşlarımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim" yazdı.