Sıla Türkoğlu'ndan lahmacun yanıtı: Beni bir miktar üzdü...

Sıla Türkoğlu'nun lahmacun yediği anların fotoğrafını paylaşan Ata Ayyıldız, kısa sürede gündem olmuştu. Türkoğlu'ndan bugün lahmacun yanıtı geldi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sıla Türkoğlu'ndan lahmacun yanıtı: Beni bir miktar üzdü... - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren yıldız oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde Ata Ayyıldız ile aşkını ilan etmişti.

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Sıla Türkoğlu'ndan lahmacun yanıtı: Beni bir miktar üzdü... - Resim : 2

Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Ata Ayyıldız, Sıla Türkoğlu'nun lahmacun yerken fotoğrafını paylaşmıştı.

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Sıla Türkoğlu'ndan lahmacun yanıtı: Beni bir miktar üzdü... - Resim : 3

Fakat o fotoğrafta dikkat çeken bir ayrıntı lahmacunda çatal bıçak olmasıydı.

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Sıla Türkoğlu'ndan lahmacun yanıtı: Beni bir miktar üzdü... - Resim : 4

Sıla Türkoğlu gündeme oturan fotoğrafıyla ilgili bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.