Sıla Türkoğlu'ndan lahmacun yanıtı: Beni bir miktar üzdü...
Sıla Türkoğlu'nun lahmacun yediği anların fotoğrafını paylaşan Ata Ayyıldız, kısa sürede gündem olmuştu. Türkoğlu'ndan bugün lahmacun yanıtı geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren yıldız oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde Ata Ayyıldız ile aşkını ilan etmişti.
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Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Ata Ayyıldız, Sıla Türkoğlu'nun lahmacun yerken fotoğrafını paylaşmıştı.
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Fakat o fotoğrafta dikkat çeken bir ayrıntı lahmacunda çatal bıçak olmasıydı.
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Sıla Türkoğlu gündeme oturan fotoğrafıyla ilgili bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.