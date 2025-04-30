Sıla Türkoğlu'nun Amsterdam pozları beğeni topladı

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.