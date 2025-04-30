Sıla Türkoğlu'nun Amsterdam pozları beğeni topladı
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Türkoğlu şimdi de Amsterdam tatilinden paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
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Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte önce Paris'e sonra da Avusturya'ya tatile gitmişti. Tatil yapmaya doymayan çiftin yeni tatil rotası Hollanda'nın başkenti Amsterdam oldu.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, Instagram hesabından Amsterdam tatilinden yeni fotoğrafları sevenlerinin beğenisine sundu.
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Türkoğlu'nun paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.