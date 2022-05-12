Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu doğum günü kutlaması: "Sen bana bu hayatın kıyağısın!"

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan Sıla ile İlker Kaleli ilişkisi tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli, dün 38 yaşına bastı. Sıla sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN"

Ünlü şarkıcı Sıla, gönderisine, "Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima..." notunu düştü.

Artık birlikteliklerini göz önünde yaşamayı tercih eden çiftten şarkıcının gönderisi kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sıla (@silagencoglu)'in paylaştığı bir gönderi

AŞKLARINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞLERDİ

Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.