Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40 sene bekledim
Sıla, kendi doğum gününde Instagram hesabından İlker Kaleli'ye seslendi: 40 sene bekledim.
Sıla, kendi doğum gününde Instagram hesabından İlker Kaleli'nin elini tuttuğu fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü:
O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Sıla'nın mesajı kısa sürede 63 bin beğeniyi geçti.
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