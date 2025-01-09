"Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor" iddiası

4 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı'nın boşanacağı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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"Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor" iddiası - Resim : 1

Şilan Makal, 2020 yılında o dönem Galatasaray'da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı'yla evlenmişti. Çift 1 yıl sonra da Şener adını verdikleri ilk bebeklerini kucağına almıştı.

 

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"Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor" iddiası - Resim : 2

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Şilan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşınmıştı.

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"Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor" iddiası - Resim : 3

Hürriyet'te yer alan habere göre, evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı. Makal, boşanma davası açması için avukatına talimat verdi.

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"Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor" iddiası - Resim : 4

Makal'ın dizi setlerine de dönüş yapacağı öğrenildi. 