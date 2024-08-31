Şimal'den kötü haber: "Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız"

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan şarkıcı Şimal, son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Şimal'den kötü haber: "Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız" - Resim : 1

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

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Şimal'den kötü haber: "Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız" - Resim : 2

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

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Şimal'den kötü haber: "Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız" - Resim : 3

Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Şimal'den kötü haber: "Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız" - Resim : 4

"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıkladı:

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."