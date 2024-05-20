Simge Sağın: Aşık olmayı bekliyorum

Kıbrıs'ta 9 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir konser veren Simge Sağın, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Simge Sağın: Aşık olmayı bekliyorum - Resim : 1

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı uzun zamandır aşkı aradığını itiraf etti.

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Simge Sağın: Aşık olmayı bekliyorum - Resim : 2

'AŞIK OLMAYI BEKLİYORUM'

Simge "Aşık olmayı bekliyorum. Uzun zamandır kalbim boş. Şıp sevdi değilim. Öyle sosyal medyadan da etkilenip birisiyle duygusal ilişki yaşamam. Görmem ve gözlerine bakıp etkilenmem lazım.''

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Simge Sağın: Aşık olmayı bekliyorum - Resim : 3

'KOLAY KOLAY ETKİLENMİYORUM'

Kolay kolay etkilenmiyorum. Ama Aşık oldum mu da uzun olması için kendimi veriyorum" diyerek taliplerine bir bakıma tüyo verdi.

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Simge Sağın: Aşık olmayı bekliyorum - Resim : 4

'YALNIZLIĞIN GÜZEL OLDUĞUNA KARAR VERDİM' DEMİŞTİ

42 yaşındaki Simge Sağın, "Sevgilim yok. Uzun süredir bekarım. Arada denemeler oldu ama sonunda yalnızlığın daha güzel olduğuna karar verdim" açıklamasını yapmıştı.