Simge Sağın: Aşık olmayı bekliyorum

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı uzun zamandır aşkı aradığını itiraf etti.
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'AŞIK OLMAYI BEKLİYORUM'
Simge "Aşık olmayı bekliyorum. Uzun zamandır kalbim boş. Şıp sevdi değilim. Öyle sosyal medyadan da etkilenip birisiyle duygusal ilişki yaşamam. Görmem ve gözlerine bakıp etkilenmem lazım.''
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'KOLAY KOLAY ETKİLENMİYORUM'
Kolay kolay etkilenmiyorum. Ama Aşık oldum mu da uzun olması için kendimi veriyorum" diyerek taliplerine bir bakıma tüyo verdi.
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'YALNIZLIĞIN GÜZEL OLDUĞUNA KARAR VERDİM' DEMİŞTİ
42 yaşındaki Simge Sağın, "Sevgilim yok. Uzun süredir bekarım. Arada denemeler oldu ama sonunda yalnızlığın daha güzel olduğuna karar verdim" açıklamasını yapmıştı.