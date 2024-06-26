Simge Sağın estetik iddialarına yanıt verdi: "Canım ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım"

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Kaan Ölker’in ‘Popcast’ programına konuk oldu. Güzel şarkıcı çarpıcı açıklamalar da bulundu.

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Simge Sağın estetik iddialarına yanıt verdi: "Canım ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım" - Resim : 1

"Aşkın olayım" şarkısıyla büyük bir ivme yakalayan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Kaan Ölker’in ‘Popcast’ programına konuk oldu. Güzel şarkıcı çarpıcı açıklamalar da bulundu.

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Simge Sağın estetik iddialarına yanıt verdi: "Canım ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım" - Resim : 2

Şarkıcı, eski sevgilisinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf etti: “Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar.”

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Simge Sağın estetik iddialarına yanıt verdi: "Canım ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım" - Resim : 3

Simge, uzun süredir özel hayatında yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini söyledi: “Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim.”

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Simge Sağın estetik iddialarına yanıt verdi: "Canım ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım" - Resim : 4

Şarkıcı, “Libidonu ne düşürür?” sorusuna ise şu yanıt verdi: “Yalan ve güvensizlik duygusu benim libidomu düşürür. Böyle her an kötü bir şey yapacakmış gibi duran, enerjisi bozuk tipler libidomu düşürür.”