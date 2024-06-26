Simge Sağın estetik iddialarına yanıt verdi: "Canım ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım"
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Kaan Ölker’in ‘Popcast’ programına konuk oldu. Güzel şarkıcı çarpıcı açıklamalar da bulundu.
"Aşkın olayım" şarkısıyla büyük bir ivme yakalayan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Kaan Ölker’in ‘Popcast’ programına konuk oldu. Güzel şarkıcı çarpıcı açıklamalar da bulundu.
Şarkıcı, eski sevgilisinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf etti: “Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar.”
Simge, uzun süredir özel hayatında yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini söyledi: “Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim.”
Şarkıcı, “Libidonu ne düşürür?” sorusuna ise şu yanıt verdi: “Yalan ve güvensizlik duygusu benim libidomu düşürür. Böyle her an kötü bir şey yapacakmış gibi duran, enerjisi bozuk tipler libidomu düşürür.”