Simge Sağın estetik iddialarına yanıt verdi: "Canım ne istiyorsa onu yaparım. Benim bedenim, benim dudağım"

Şarkıcı, eski sevgilisinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf etti: “Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar.”