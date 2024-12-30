Simge Sağın isyan etti: Icardi kısmetimi kapatıyor

"İNANAMIYORUM"

43 yaşındaki ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu ve Icardi ile aşk iddialarına cevap verdi. Simge “Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum” dedi.