Simge Sağın isyan etti: Icardi kısmetimi kapatıyor
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, adının sürekli Galatasaraylı futbolcu Icardi ile anılmasına sitem etti.
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın'ın ünlü futbolcu ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.
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Simge Sağın, son olarak Hürriyet'e verdiği röportajda Icardi ile ilgili gelen sorulara da açıklık getirdi.
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"İNANAMIYORUM"
43 yaşındaki ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu ve Icardi ile aşk iddialarına cevap verdi. Simge “Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum” dedi.
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"BENİM KISMETİMİ KAPATIYOR"
Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesinin ardından yeniden gündem olan Simge, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.