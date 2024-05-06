Simge Sağın: Ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım, hiçbir şeyim kalmadı
Beşiktaşlılığıyla bilinen ve geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın şampiyonluk törenine katılmasıyla eleştirilen Simge Sağın katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Aşkın Olayım" şarkısıyla yılın en çok dinlenen şarkıları arasına giren bu parçayı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte söyleyen Sağın, Eser Yenenler'in programına konuk oldu.
Programda geçtiğimiz yıl katıldığı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ve Icardi ile eşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı hakkında konuştu.
'ÇOK FANATİK BEŞİKTAŞLIYDIM, ARTIK DEĞİLİM'
"Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu" dedi.
"İYİ Kİ GİTMİŞİM DİYORUM"
Simge Sağın, sözlerine "Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi" diye devam etti.