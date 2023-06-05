Simge Sağın ve Icardi bir arada: Beklenen düet gerçekleşti!

Fenerbaçe'yi NEF Stadyumu'nda 3-0 mağlup eden ve derbi sonrası şampiyonluk kutlamaları yapan Galatasaray'da, Maruo Icardi sahneye şarkıcı Simge ile birlikte geldi. İkili 'Aşkın Olayım' şarkısını düet yaparak söyledi.

MERAKLA BEKLENEN BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Simge Sağın ve ekibi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması öncesi Mauro Icardi ile buluşup ‘Aşkım Olayım’ şarkısını beraber söylediler.

GOMIS DE ALEYNA TİLKİ İLE ÇIKTI

Galatasaray'a kupa ile veda eden Bafetimbi Gomis de sahaya kendisiyle özdeşleşmiş 'O Sen Olsan Bari şarkısıyla ve şarkıyı söyleyen Aleyna Tilki ile birlikte çıktı.