Simge Sağın'dan Icardi'ye çağrı: Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım

'Aşkın Olayım' şarkısı ile tüm kitlelere hitap eden ancak Galatasaraylı taraftarların Arjantinli futbolcu Icardi ile özdeşleştirmesi sonrası müzik platformlarında yüksek dinleyici sayısına ulaşan Simge Sağın, bu durumdan oldukça memnun.

GALATASARAY İLE ANLAŞMASINA ÇOK SEVİNDİ

Simge Sağın Maruo Icardi'nin yeniden Galatasaray ile anlaşmasını sevinçle karşıladı. Sağın, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım Icardi'ciğim" diyerek, ünlü futbolcuya çağrıda bulundu.