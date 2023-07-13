Simge Sağın'dan Icardi'ye çağrı: Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım
Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile adeta özdeşleşmiş ve maçlarda ardı ardına çalmıştı. Simge'den ünlü futbolcuya bir çağrı geldi.
'Aşkın Olayım' şarkısı ile tüm kitlelere hitap eden ancak Galatasaraylı taraftarların Arjantinli futbolcu Icardi ile özdeşleştirmesi sonrası müzik platformlarında yüksek dinleyici sayısına ulaşan Simge Sağın, bu durumdan oldukça memnun.
GALATASARAY İLE ANLAŞMASINA ÇOK SEVİNDİ
Simge Sağın Maruo Icardi'nin yeniden Galatasaray ile anlaşmasını sevinçle karşıladı. Sağın, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım Icardi'ciğim" diyerek, ünlü futbolcuya çağrıda bulundu.