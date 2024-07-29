Simge Sağın'dan yeni Icardi açıklaması: Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu
Kıbrıs'ta konser veren Simge Sağın, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.
Simge Sağın’ın “Aşkın Olayım” şarkısı Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’yle özdeşleşmiş, bu durum aşk dedikodularına yol açmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Icardi'den üzen haber gelmişti. Yakışıklı futbolcunun, 2014'te aşk yaşamaya başlayıp iki çocuk sahibi olduğu Wanda Nara ile evliliklerini sonlandırma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı.
Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağı kesinleşince şarkıcı Simge Sağın, "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "Şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmıştı. Bu paylaşım manidar bulunmuştu.
Önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de konser veren Sağın konuyla ilgili şunları söyledi:
“Sabah Instagram’a giriyorum, şehir efsaneleriyle karşılaşıyorum. Bir post koyuyorum, altına bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor. En başından beri söylüyorum; Icardi’yle hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerdi. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum.”