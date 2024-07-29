Simge Sağın'dan yeni Icardi açıklaması: Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu

Önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de konser veren Sağın konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sabah Instagram’a giriyorum, şehir efsaneleriyle karşılaşıyorum. Bir post koyuyorum, altına bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor. En başından beri söylüyorum; Icardi’yle hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerdi. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum.”