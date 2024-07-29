Simge Sağın'dan yeni Icardi açıklaması: Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu

Kıbrıs'ta konser veren Simge Sağın, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.

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Simge Sağın'dan yeni Icardi açıklaması: Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu - Resim : 1

Simge Sağın’ın “Aşkın Olayım” şarkısı Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’yle özdeşleşmiş, bu durum aşk dedikodularına yol açmıştı. 

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Simge Sağın'dan yeni Icardi açıklaması: Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde ise Icardi'den üzen haber gelmişti. Yakışıklı futbolcunun, 2014'te aşk yaşamaya başlayıp iki çocuk sahibi olduğu Wanda Nara ile evliliklerini sonlandırma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı. 

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Simge Sağın'dan yeni Icardi açıklaması: Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu - Resim : 3

Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağı kesinleşince şarkıcı Simge Sağın, "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "Şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmıştı. Bu paylaşım manidar bulunmuştu.

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Simge Sağın'dan yeni Icardi açıklaması: Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu - Resim : 4

Önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de konser veren Sağın konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sabah Instagram’a giriyorum, şehir efsaneleriyle karşılaşıyorum. Bir post koyuyorum, altına bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor. En başından beri söylüyorum; Icardi’yle hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerdi. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum.”