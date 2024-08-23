Sinan Akçıl: Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım

Sinan Akçıl sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akçıl kaslı pozlarını paylaşarak "Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım dedim" notunu düştü.

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Sinan Akçıl: Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım - Resim : 1

Sinan Akçıl yaz mevsiminin sonlarına geldiğimiz şu günlerde sevenlerine sürpriz bir düet armağan edecek. Akçıl ‘Aslan Parçası ‘ isimli şarkı için Seren Uzun ile düet yaptı. 

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Sinan Akçıl: Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım - Resim : 2

‘Aslan Parçası ‘ isimli şarkı bugün tüm platformlarda yerini alırken Sinan Akçıl sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 

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Sinan Akçıl: Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım - Resim : 3

Ünlü isim bu sefer de kaslı pozları nedeniyle gündem oldu. Akçıl’ın  "İnanmazsın ama sadece güneşin filtresi var. Paparaziler bu yaz yakalayamadı farkındasınız. Ben de ‘açık hizmet yapayım’ dedim. Tamamen bıraktık 1 aydır ama hala kışın gösterdiğimiz performansın ekmeğini yiyoruz" notunu düştüğü paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni gönderdi.

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Sinan Akçıl: Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım - Resim : 4

Sinan Akçıl bir takipçisinin "Ameliyatı kim yaptıysa gayet iyi! Tabii siz de üstüne çalışmışsınız belli ki" yorumuna da yanıt verdi. Ünlü isim, 'Ameliyat' notunu düşüp antrenörünü etiketledi.