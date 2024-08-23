Sinan Akçıl: Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım

Ünlü isim bu sefer de kaslı pozları nedeniyle gündem oldu. Akçıl’ın "İnanmazsın ama sadece güneşin filtresi var. Paparaziler bu yaz yakalayamadı farkındasınız. Ben de ‘açık hizmet yapayım’ dedim. Tamamen bıraktık 1 aydır ama hala kışın gösterdiğimiz performansın ekmeğini yiyoruz" notunu düştüğü paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni gönderdi.