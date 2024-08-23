Sinan Akçıl: Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım
Sinan Akçıl sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akçıl kaslı pozlarını paylaşarak "Paparazziler bu yaz yakalayamadı, açık hizmet yapayım dedim" notunu düştü.
Sinan Akçıl yaz mevsiminin sonlarına geldiğimiz şu günlerde sevenlerine sürpriz bir düet armağan edecek. Akçıl ‘Aslan Parçası ‘ isimli şarkı için Seren Uzun ile düet yaptı.
‘Aslan Parçası ‘ isimli şarkı bugün tüm platformlarda yerini alırken Sinan Akçıl sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Ünlü isim bu sefer de kaslı pozları nedeniyle gündem oldu. Akçıl’ın "İnanmazsın ama sadece güneşin filtresi var. Paparaziler bu yaz yakalayamadı farkındasınız. Ben de ‘açık hizmet yapayım’ dedim. Tamamen bıraktık 1 aydır ama hala kışın gösterdiğimiz performansın ekmeğini yiyoruz" notunu düştüğü paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni gönderdi.
Sinan Akçıl bir takipçisinin "Ameliyatı kim yaptıysa gayet iyi! Tabii siz de üstüne çalışmışsınız belli ki" yorumuna da yanıt verdi. Ünlü isim, 'Ameliyat' notunu düşüp antrenörünü etiketledi.