Sinan Akçıl'dan Hadise'nin sözlerine yanıt: Gençlik hatası...
Söz ve beste yazarı Sinan Akçıl, Hadise'nin İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamaları 'gençlik hatası' olarak adlandırdı.
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Geçtiğimiz ay İbrahim Selim'in Youtube programına konuk olan Hadise, 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Hadise Sinan Akçıl için, "Telefonunda kendisini aynada çekmiş aşırı fazla ayna pozları vardı. Iyy oldum ve bir performans videosu izledim, iyi ki de izledim" demişti.
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Akçıl da, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum" diyerek anlatılanları yalanlamıştı.
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Akçıl geçtiğimiz günlerde Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin Yılbaşı Özel programına konuk oldu.