Sinan Çetin'den Rafael Cemo ve Dilan Çiçek aşkına tepkili cevap
Önceki gün Cihangir'de telefonla konuşurken görüntülenen Sinan Çetin, oğlu Rafael Çetin ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz ilişkisiyle ilgili soruya verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
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İki aydır aşk yaşayan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo ile oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmişti.
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29 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, konuyla ilgili sorular üzerine, "Her şey yolunda, teşekkür ederim" demekle yetinmişti.
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Rafael Cemo Çetin'in babası Sinan Çetin, önceki akşam cep telefonuyla konuşarak Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi.
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"BİR İZİN VERİN"
Ünlü yönetmen, "Arkadaşlar telefonla konuşuyorum. Bir izin verin sizin için telefonumu kapatayım" diyerek sitem etti.