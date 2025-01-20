Sinan Engin'in mutlu günü: Kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı nişanlandı
Futbol yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı nişanlandı.
Ahlatcı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı, eski Beşiktaş oyuncusu ve futbol yorumcusu Sinan Engin'in kızı Avukat Elif Engin ile önceki akşam nişanlandı.
Genç çiftin nişanı dün (Cumartesi) akşam Sinan Engin’in evinde aile arasında yapıldı.
Müstakbel gelini ve oğlunun nişan yüzüklerini takan Ahmet Ahlatcı, nişan töreninde şunları kaydetti;
“Yüreğinde güzel duygular taşıyan, sevgiyi ve saygıyı bilen, iyi nitelikli, özgüvenli gençler, ancak huzurun, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ailede yetişebilir. Öz benliklerindeki iyilikleri, güzellikleri bu atmosferde zenginleştirebilir, güçlendirebilir. Elif’i yakından tanıdıktan sonra, oğlumla mutlu bir yuva kuracaklarına, en küçük bir tereddüdüm bile kalmadı”
ELİF ENGİN KİMDİR?
Ayşe-Sinan Engin çiftinin kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu olan Sinan Engin, günümüzün en ünlü futbol yorumcularından biri.