Anasayfa Magazin Sinem Ayyıldız'dan, Onur Atilla'yla bir araya gelmesini yadırgayan kullanıcıya sert yanıt
Sinem Ayyıldız'dan, Onur Atilla'yla bir araya gelmesini yadırgayan kullanıcıya sert yanıt
Boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Güldür Güldür yıldızı Onur Atilla'nın yakın zamanda Nez ile ilişkisinin bittiği öğrenilmişti.
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Boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Güldür Güldür yıldızı Onur Atilla'nın yakın zamanda Nez ile ilişkisinin bittiği öğrenilmişti. Sinem Ayyıldız, Nez'le kısa süren aşkı bittikten hemen sonra oğlu ve eski eşiyle paylaşım yapınca kafa karıştırmıştı.
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Eski eş Sinem Ayyıldız, bu bir araya gelişini eleştiren sosyal medya kullanıcısına sert bir yanıt verdi.
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Nez'den ayrıldıktan hemen sonra eski eşi Sinem Ayyıldız ve oğluyla bir araya gelen Onur Atilla, oğlunun ilk gününden bir aile fotoğrafı paylaşınca işler iyice karışmıştı.
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Onur Atilla'nın bu paylaşımı, "araları düzeldi mi?" sorularını beraberinde getirmişti.