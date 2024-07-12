Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi
Sevilen oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından anne olmasının da etkisiyle oyunculuğa ara vermişti. Güzel oyuncu 7 yılın ardından setlere geri dönüyor.
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Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti.
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Oyuncu Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra başrolünü oynayacağı "Her Şeyin Başı Merkür" filmine hazırlanıyor. Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek.
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Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Ayşe Balıbey’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak.