Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi

Sevilen oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından anne olmasının da etkisiyle oyunculuğa ara vermişti. Güzel oyuncu 7 yılın ardından setlere geri dönüyor.

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Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi - Resim : 1

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. 

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Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi - Resim : 2

Oyuncu Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra başrolünü oynayacağı "Her Şeyin Başı Merkür" filmine hazırlanıyor. Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatıyor. 

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Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek. 

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Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi - Resim : 4

 Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Ayşe Balıbey’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak.  