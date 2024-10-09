Sinem Kobal, eşinin hamilelik sürecindeki rolünü anlattı: Onun tarafından hep güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum
Sinem Kobal, Elle dergisinin ekim sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncu, röportajında hamilelik sürecinden anne olduktan sonra değişen hayatına birçok konuya değindi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016'da dünyaevine girdikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, dizi ve filmlere ara vermişti. Bütün vaktini kızlarına ayıran güzel oyuncu, setlere döndü.
Sinem Kobal, Elle dergisinin ekim sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncu, röportajında hamilelik sürecinden anne olduktan sonra değişen hayatına birçok konuya değindi.
İki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hamilelik dönemindeki rolü için "Ben tüm bu süreçlerde onun tarafından güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum" dedi.
Kobal, sözlerine "Kenan, tüm süreçlerde, doğum da dahil yanı başımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı. Bence olması gereken de bu. Çünkü ebeveyn olmak tüm bu süreci ve sorumlulukları beraber almaya gönüllü olmakla başlıyor" diye devam etti.