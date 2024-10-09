Sinem Kobal, eşinin hamilelik sürecindeki rolünü anlattı: Onun tarafından hep güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum

Kobal, sözlerine "Kenan, tüm süreçlerde, doğum da dahil yanı başımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı. Bence olması gereken de bu. Çünkü ebeveyn olmak tüm bu süreci ve sorumlulukları beraber almaya gönüllü olmakla başlıyor" diye devam etti.