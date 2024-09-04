Sinem Kobal setten yeni pozlarını paylaştı! Kırmızılı kombini beğeni topladı
'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Sinem Kobal yeni bir projeye daha başlayacağını setten pozlarını paylaşarak duyurdu.
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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, kızları ile ilgilendiği için mesleğine bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncu Sinem Kobal ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, setten paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.
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Kobal "KARŞILAŞMALAR yakında" diyerek yeni bir projeye daha başladığını duyurdu.
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Kırmızı elbisesiyle setten paylaşım yapan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.