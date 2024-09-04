Sinem Kobal setten yeni pozlarını paylaştı! Kırmızılı kombini beğeni topladı

'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Sinem Kobal yeni bir projeye daha başlayacağını setten pozlarını paylaşarak duyurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sinem Kobal setten yeni pozlarını paylaştı! Kırmızılı kombini beğeni topladı - Resim : 1

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, kızları ile ilgilendiği için mesleğine bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncu Sinem Kobal ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 

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Sinem Kobal setten yeni pozlarını paylaştı! Kırmızılı kombini beğeni topladı - Resim : 2

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, setten paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. 

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Sinem Kobal setten yeni pozlarını paylaştı! Kırmızılı kombini beğeni topladı - Resim : 3

Kobal "KARŞILAŞMALAR  yakında" diyerek yeni bir projeye daha başladığını duyurdu. 

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Sinem Kobal setten yeni pozlarını paylaştı! Kırmızılı kombini beğeni topladı - Resim : 4

Kırmızı elbisesiyle setten paylaşım yapan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. 