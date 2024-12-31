Sinem Kobal'dan 2024'e veda paylaşımı: Güzeldin
Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ü değerlendirdi. 2024 yılında çekilen birçok kareyi sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.
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Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarla tanınan 37 yaşındaki Sinem Kobal, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.
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2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti.
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Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü.Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı.
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Ünlü oyuncu, bir yıl içerisinde çektirdiği fotoğrafların bir kısmını "Galeri gezmesi" notuyla yayımladı.