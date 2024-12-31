Sinem Kobal'dan 2024'e veda paylaşımı: Güzeldin

Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ü değerlendirdi. 2024 yılında çekilen birçok kareyi sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Elele Online

Elele Online
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Sinem Kobal'dan 2024'e veda paylaşımı: Güzeldin - Resim : 1

Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarla tanınan 37 yaşındaki Sinem Kobal, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. 

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Sinem Kobal'dan 2024'e veda paylaşımı: Güzeldin - Resim : 2

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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Sinem Kobal'dan 2024'e veda paylaşımı: Güzeldin - Resim : 3

Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü.Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı.

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Sinem Kobal'dan 2024'e veda paylaşımı: Güzeldin - Resim : 4

Ünlü oyuncu, bir yıl içerisinde çektirdiği fotoğrafların bir kısmını "Galeri gezmesi" notuyla yayımladı.