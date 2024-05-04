Sinem Kobal'dan beyazlar içinde yeni pozlar

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu birlikteliği süren Sinem Kobal, zaman zaman hem mutlu aile pozlarını hem de kendi pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Kobal o pozlara yenisini ekledi.

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Sinem Kobal'dan beyazlar içinde yeni pozlar - Resim : 1

2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı. 

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Sinem Kobal'dan beyazlar içinde yeni pozlar - Resim : 2

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu birlikteliği süren Sinem Kobal, zaman zaman hem mutlu aile pozlarını hem de kendi pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. 

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Sinem Kobal'dan beyazlar içinde yeni pozlar - Resim : 3

Kobal, o pozlara yenisini ekledi. Hem kendi hem de eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Sinem Kobal'dan beyazlar içinde yeni pozlar - Resim : 4

Ünlü oyuncuya "Güzelliğinle büyülüyorsun", "Yangın yeri hep buralar ", "Bir projede görelim artık", "Çok güzel", "Kenan Bey çok şanslı" gibi birçok yorum yapıldı. 