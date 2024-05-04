Sinem Kobal'dan beyazlar içinde yeni pozlar
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu birlikteliği süren Sinem Kobal, zaman zaman hem mutlu aile pozlarını hem de kendi pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Kobal o pozlara yenisini ekledi.
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2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu birlikteliği süren Sinem Kobal, zaman zaman hem mutlu aile pozlarını hem de kendi pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Kobal, o pozlara yenisini ekledi. Hem kendi hem de eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncuya "Güzelliğinle büyülüyorsun", "Yangın yeri hep buralar ", "Bir projede görelim artık", "Çok güzel", "Kenan Bey çok şanslı" gibi birçok yorum yapıldı.