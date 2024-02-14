Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile 14 şubat paylaşımı: Ömürlük sevgilim
2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel fotoğraflarını "Ömürlük sevgilim" mesajıyla paylaştı.
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7 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız çocuğuna sahip olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Sinem Kobal, en son eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı romantik fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle takipçileriyle paylaştı.
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Kobal’ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olduğu eğlenceli ve aşk dolu pozları, hayranlarından tam not aldı.
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Sinem Kobal, Sevgililer Günü'ne özel eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan fotoğraflarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla paylaştı.