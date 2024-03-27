Sinem Kobal'dan 'Ömer' dizisi setine ziyaret

Yıllardır ekranda olmayan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Ömer setinden paylaşım yapması bile hayranlarını heyecanlandırdı.

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Sinem Kobal'dan 'Ömer' dizisi setine ziyaret - Resim : 1

2016'da kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i 2022'de de Leyla'yı kucağına almıştı.

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Sinem Kobal'dan 'Ömer' dizisi setine ziyaret - Resim : 2

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Sinem Kobal'dan 'Ömer' dizisi setine ziyaret - Resim : 3

Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, bu kez kızı Lalin ile ziyarette bulunduğu 'Ömer' dizisinin setinden paylaşım yaptı.

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Sinem Kobal'dan 'Ömer' dizisi setine ziyaret - Resim : 4

O anları "Dayıyı ziyaret" notuyla yayınlayan Sinem Kobal hayranlarını heyecanlandırdı. 