Sinem Kobal'dan yeni yaz pozları

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Oyuncu Sinem Kobal 14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu.
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Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında.
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Kobal, son olarak paylaştığı açık tonlardaki mini yaz elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Takipçilerinden Sinem Kobal'a "Yaz Sinemi bir başka oluyor", "Çiçek gibi çiçek","Güzele ne giyse yakışır", "Süpersiniz", "Yaz kadını Sinoş" gibi birçok yorum geldi.