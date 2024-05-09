Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun sevgilim
Sinem Ünsal'ın, bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
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Son olarak final yapan 'Gizli Saklı' dizisnde rol alan Sinem Ünsal, bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile beraber.
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2023 yılının yaz ayında el ele görüntülenmelerinin ardından aşklarını itiraf etmişlerdi. Sinem Ünsal aşk iddiaları sorulduğunda "Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık." demişti.
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Bir süredir magazinde görünmeyen ikili aşk dolu doğum günü kutlaması ile gündeme geldi. Berk Cankat, bugün 40 yaşına girdi. Sinem Ünsal da sevgilisinin doğum gününü birlikte pozlarını paylaşarak kutladı.
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