Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun sevgilim

Sinem Ünsal'ın, bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

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Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 1

Son olarak final yapan 'Gizli Saklı' dizisnde rol alan Sinem Ünsal, bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile beraber.

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Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 2

2023 yılının yaz ayında el ele görüntülenmelerinin ardından aşklarını itiraf etmişlerdi. Sinem Ünsal aşk iddiaları sorulduğunda "Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık." demişti.

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Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 3

Bir süredir magazinde görünmeyen ikili  aşk dolu doğum günü kutlaması ile gündeme geldi. Berk Cankat, bugün 40 yaşına girdi. Sinem Ünsal da sevgilisinin doğum gününü birlikte pozlarını paylaşarak kutladı.

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Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 4