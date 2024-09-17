Anasayfa Magazin Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bu kadının bizi yok saymasını yanına mı bırakacağız?”
Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bu kadının bizi yok saymasını yanına mı bırakacağız?”
Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizilerinden Siyah Kalp, 2. bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelecek. Diziden 2. fragman da yayınlandı. Siyah Kalp dizisinin ikinci bölümünde, Nuh ve Melek’in intikam planları ve Cihan ile Melek arasındaki yakınlaşma ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
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Başrollerinde Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın yer aldığı Siyah Kalp, 2. bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelecek.
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Diziden 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölümde tansiyon yükseliyor, Nuh ve Melek’in Sumru’dan intikam almak için gözlerini kararttığı görülüyor.
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İkinci bölümde bir diğer önemli gelişme ise Sevilay’ın uygunsuz fotoğraf krizi. İzleyiciler, Sevilay’ın bu krizi nasıl yöneteceğini ve karakterinin nasıl bir dönüşüm geçireceğini merak ediyor.
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Aynı zamanda yeni tanıtımda, Cihan’ın Melek’e olan bakışları dikkat çekiyor. Cihan ve Melek arasındaki bu yakınlık, izleyicilere dramatik anlar sunacak gibi görünüyor.