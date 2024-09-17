Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bu kadının bizi yok saymasını yanına mı bırakacağız?”

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizilerinden Siyah Kalp, 2. bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelecek. Diziden 2. fragman da yayınlandı. Siyah Kalp dizisinin ikinci bölümünde, Nuh ve Melek’in intikam planları ve Cihan ile Melek arasındaki yakınlaşma ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Elele Online

Elele Online
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Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bu kadının bizi yok saymasını yanına mı bırakacağız?” - Resim : 1

Başrollerinde Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın yer aldığı  Siyah Kalp, 2. bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelecek. 

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Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bu kadının bizi yok saymasını yanına mı bırakacağız?” - Resim : 2

Diziden 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölümde tansiyon yükseliyor,  Nuh ve Melek’in Sumru’dan intikam almak için gözlerini kararttığı görülüyor. 

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Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bu kadının bizi yok saymasını yanına mı bırakacağız?” - Resim : 3

İkinci bölümde bir diğer önemli gelişme ise Sevilay’ın uygunsuz fotoğraf krizi.  İzleyiciler, Sevilay’ın bu krizi nasıl yöneteceğini ve karakterinin nasıl bir dönüşüm geçireceğini merak ediyor. 

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Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bu kadının bizi yok saymasını yanına mı bırakacağız?” - Resim : 4

Aynı zamanda yeni tanıtımda, Cihan’ın Melek’e olan bakışları dikkat çekiyor. Cihan ve Melek arasındaki bu yakınlık,  izleyicilere dramatik anlar sunacak gibi görünüyor.