Siyah Kalp'in başrol oyuncusu Ece Uslu 50 yaşına girdi: İyi ki hayatımdasınız
Ünlü oyuncu Ece Uslu 50 yaşına girdi. Uslu, yaş gününü 'Siyah Kalp'in çekimlerinin gerçekleştirildiği Kapadokya'da annesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Yıllardır yer aldığı projelerle birbirinden başarılı performanslara imza atan Ece Uslu, ‘Siyah Kalp’ ile tekrar izleyici ile buluştu. Uslu dizide Sumru karakterini canlandırıyor.
Ünlü oyuncu Ece Uslu 50 yaşına girdi. Uslu, yaş gününü 'Siyah Kalp'in çekimlerinin gerçekleştirildiği Kapadokya'da annesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından annesi ve arkadaşlarının bulunduğu kalabalık bir grupla birlikte yeni yaşını kutladığı anların fotoğraflarını yayımladı.
Uslu paylaşımına; "Siyah Kalp' dizisi yoğunluğumuz sebebiyle maalesef bu postu şimdi paylaşabiliyorum. Bu sene 09.09.2024 tarihinde 49'a bir tekme atıp tam 50 yaşıma bastım. Ne mutlu bana. Beni arayan, gelen veya gelemeyen tüm sevdiklerime (Kapadokya'da yoğun bir tempo içinde olduğumuzdan dolayı) hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasınız! Hepinizi çok seviyorum." notunu düştü.