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Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan yeni karar: Bozburun hayatım artık sonlandı
Çarkıfelek yarışmasının efsane hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmiş ve Antalya Bozburun'a yerleşmişti. Açıklamalarda bulunan oyuncu, radikal bir karar aldı.
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Katıldığı mankenlik yarışmasında birinci seçilen ve şöhret kapısını aralayan Tarık Tarcan, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi.
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Oyunculuk ve mankenliğin yanı sıra 'Çarkıfelek' programının sunuculuğunu da yapan Tarık Tarcan, kariyerine nokta koyduktan sonra daha sakin bir hayatı seçmişti.
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66 yaşındaki sanatçı, "Dolu dolu yaşadım ama artık yoruldum" diyerek 30 yıl önce Antalya'ya yerleşmişti. Tarcan, yaz aylarında ise Bozburun'da yaşıyordu.
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Marmaris'te 15 yıldır sahibi olduğu evi devreden ünlü isim, Bozburun defterini kapatırken, kararını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.