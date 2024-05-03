Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan yeni karar: Bozburun hayatım artık sonlandı

Çarkıfelek yarışmasının efsane hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmiş ve Antalya Bozburun'a yerleşmişti. Açıklamalarda bulunan oyuncu, radikal bir karar aldı.

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Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan yeni karar: Bozburun hayatım artık sonlandı - Resim : 1

Katıldığı mankenlik yarışmasında birinci seçilen ve şöhret kapısını aralayan Tarık Tarcan, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi.

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Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan yeni karar: Bozburun hayatım artık sonlandı - Resim : 2

Oyunculuk ve mankenliğin yanı sıra 'Çarkıfelek' programının sunuculuğunu da yapan Tarık Tarcan, kariyerine nokta koyduktan sonra daha sakin bir hayatı seçmişti. 

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Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan yeni karar: Bozburun hayatım artık sonlandı - Resim : 3

66 yaşındaki sanatçı, "Dolu dolu yaşadım ama artık yoruldum" diyerek 30 yıl önce Antalya'ya yerleşmişti. Tarcan, yaz aylarında ise Bozburun'da yaşıyordu. 

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Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'dan yeni karar: Bozburun hayatım artık sonlandı - Resim : 4

Marmaris'te 15 yıldır sahibi olduğu evi devreden ünlü isim, Bozburun defterini kapatırken, kararını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.