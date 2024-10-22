Somer Şef: Asgari ücretli bizim restorana gelemez
Hülya Avşar’ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Somer Sivrioğlu, restoranıyla ilgili soruya verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.
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Programda Hülya Avşar, ünlü şef Somer Sivrioğlu'na, “Asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkânına gelemezler” yorumunda bulundu.
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'ÖYLE ÇOK YÜKSEK DEĞİL FİYATLARIMIZ'
Somer Şef ise, “Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız. Ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım. Öyle lüks denilecek bir restoran değil. Ama tabii ki kişi başı 2-3 bin lira tutar.” dedi.
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'YANİ ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN DEĞİL'
Bunun üzerine Avşar, “Yani asgari ücretliler için değil, onun üstünde kazananlara göre ucuzsun” dedi. Somer Şef de “Özellikle öyle yapmak istedik, çok pahalı olsun istemedik” diye konuştu.
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Programın ardından sosyal medyada Somer Sivrioğlu'nun açıklamaları gündem oldu.