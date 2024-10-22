Somer Şef: Asgari ücretli bizim restorana gelemez

'ÖYLE ÇOK YÜKSEK DEĞİL FİYATLARIMIZ'

Somer Şef ise, “Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız. Ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım. Öyle lüks denilecek bir restoran değil. Ama tabii ki kişi başı 2-3 bin lira tutar.” dedi.