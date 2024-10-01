Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor

2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde tanıştığı Madelein Camelo ile 2020 yılında dünya evine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olacağını duyurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor - Resim : 1

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Camelo ile 2015 yılında aşk yaşamaya başlayan, 2020 yılında da evlenen Soner Sarıkabadayı, aynı sene ilk çocukları Hasan Matias'ı kucaklarına almıştı.

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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor - Resim : 2

Ünlü şarkıcı ile eşi Madelein Lopez Camelo, son olarak sosyal medyadan paylaştıkları video ile ikinci kez anne baba olacaklarını sevenlerine duyurdu.

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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor - Resim : 3

"SENİ BEKLİYORUZ"

Sarıkabadayı ve eşi yayınladıkları videoya: 'Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz' notunu düştü.

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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor - Resim : 4

KARNINI ÖPTÜ

Ünlü çiftin paylaştıkları videoda, oğulları Hasan Matias’ın elinden tutup yürüdükleri ve daha sonra Soner Sarıkabadayı’nın eşinin karnını öptüğü görüldü.