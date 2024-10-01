Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oluyor
2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde tanıştığı Madelein Camelo ile 2020 yılında dünya evine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olacağını duyurdu.
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Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Camelo ile 2015 yılında aşk yaşamaya başlayan, 2020 yılında da evlenen Soner Sarıkabadayı, aynı sene ilk çocukları Hasan Matias'ı kucaklarına almıştı.
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Ünlü şarkıcı ile eşi Madelein Lopez Camelo, son olarak sosyal medyadan paylaştıkları video ile ikinci kez anne baba olacaklarını sevenlerine duyurdu.
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"SENİ BEKLİYORUZ"
Sarıkabadayı ve eşi yayınladıkları videoya: 'Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz' notunu düştü.
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KARNINI ÖPTÜ
Ünlü çiftin paylaştıkları videoda, oğulları Hasan Matias’ın elinden tutup yürüdükleri ve daha sonra Soner Sarıkabadayı’nın eşinin karnını öptüğü görüldü.