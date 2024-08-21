Söylentiler doğru çıktı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.

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