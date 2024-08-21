Söylentiler doğru çıktı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. BBC’nin eriştiği belgelere göre ünlü şarkıcı, Salı günü Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.
1 / 5
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.
Fotoğraf: Getty
2 / 5
İkili, 2021'de kendilerini yine birbirlerinin kollarında bulmuştu. Ünlü çift 20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Fotoğraf: Getty
3 / 5
Çift hakkında aylardır ayrılacaklarına dair haberler yapılıyordu. Söylentiler doğru çıktı.
Fotoğraf: Getty
4 / 5
BBC’nin eriştiği belgelere göre ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Salı günü Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.
Fotoğraf: Getty