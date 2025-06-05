Stili mercek altında: Rahimcan Kapkap, Paris'te
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Mete karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, Paris’e gitti. Paris sokaklarında poz veren Kapkap’ın Maison Margiela markalı ayakkabısı ve Prada güneş gözlüğü beğeni topladı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Mete karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap dizi sezon finaline girer girmez soluğu Pariste aldı. Kapkap, kampanya yüzü olduğu bir bankanın özel davetlisi olarak Paris’te düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Roland Garros’a katıldı.
Kapkap, turnuvada, dünyanın bir numarası Iga Swiatek, genç yıldız Carlos Alcaraz ve deneyimli raket Elina Svitolina’yı izleme şansı bularak, unutulmaz anlar yaşadı.
Genç oyuncu turnuva sonrasında kendini Paris sokaklarına atarak bol bol poz verdi.
Paris sokaklarında poz veren Kapkap’ın Maison Margiela markalı ayakkabısı ve Prada güneş gözlüğü beğeni topladı. Maison Margiela ayakkabının öndeki ayrım yerine Prada güneş gözlüğünü tutturduğu esprili fotoğraf Instagram'da çokça etkileşim aldı.