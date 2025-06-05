Stili mercek altında: Rahimcan Kapkap, Paris'te

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Mete karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap dizi sezon finaline girer girmez soluğu Pariste aldı. Kapkap, kampanya yüzü olduğu bir bankanın özel davetlisi olarak Paris’te düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Roland Garros’a katıldı.