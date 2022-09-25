Styling dünyayı nereye götürüyor? Yasemin Eke, Bile Tanay & Burcu Çam ve Bilgecan Koçana ile sohbet

MİNA TANAY & BURCU ÇAM

“Styling, sizin gözünüzden ‘o karakter, o senaryoda ve o ortamda nasıl görünmeli?’ sorusunun cevabı aslında.”

Sıradan bir gününüze odaklanalım… Spot ışıkları altındaki mesleğiniz hakkında sizden duyulması gerekenleri en kısa yoldan şöyle sormak istiyoruz: Styling nasıl yapılır ve stylist nasıl olunur?

Genellikle bize ‘ne güzel hep alışveriş yapıyorsunuz’ ve ‘ne eğlenceli işiniz var’ diyorlar ama arka planda neler oluyor hemen anlatalım… İkimiz de görsel iletişim tasarımı mezunuyuz. Yine ikimiz de uzun yıllar dergicilik yaptık. Bize göre, stylist olmak için kilit nokta, dergide çalışmak aslında. Trendleri yorumlamak, markalarla sağlam bağlantılar kurmak, araştırmacı ve gözlemci yanınızı geliştirmek, çekim yapmak ve modayı doğru okumak gibi pek çok katkısı oldu bu yolculukta bize. Ayrıca yeniliklere açık olmak, sürekli merak etmek, gezmek, görmek ve görsel hafızanızı beslemek gerçekten çok önemli. Şimdiyse ağırlıklı olarak dizi, ünlü ve reklam styling’i yapıyoruz. Bir dizinin sete çıkmadan önceki hazırlık sürecinin en yorucu kısmı, ürün toplama ve oyuncularla fitting’ler, yani provalar. Provalar sırasında bazı stiller oyuncunun üzerinde hayal ettiğimiz gibi durmayabiliyor. O zaman elimizdeki ürünleri hızlıca değiştirip yeni bir stil yaratmamız gerekiyor. Tam anlamıyla zamanla yarışıyoruz diyebiliriz. Saat 21.59’larda alışveriş merkezlerinde ‘lütfen kepenkleri kapatmayın’ diye yalvardığımız çok olmuştur… Tüm stiller belirlenip, fragman, afiş ve ilk bölüm kombinleri tamamlandığında ise biraz olsun rahatlıyoruz ama yine de maraton devam ediyor. Setin ilk haftası kostüm ekibiyle bir taraftan işleyişi oturtuyor, diğer taraftan da yeni bölümün ürünlerini toplamaya başlıyoruz hızlıca. Televizyon dizilerinde gece ve gündüz algımızı bir yerde kaybediyoruz ve zamanla yarışmaya devam ediyoruz. Mesela, gecenin geç bir saatinde ertesi güne bir davet sahnesi eklendiği bilgisi geliyor ve bizim sabaha kadar o davet kıyafetlerini bulmanız gerekiyor. Reklamlar ise dizilerdeki sürecin çok benzer ama tempo anlamında daha hafif bir versiyonu. ‘Celebrity styling’ dediğimiz ise en özgür olduğumuz alan. Çünkü yapımcı, yönetmen veya menajer olmadan birebir ünlü isimle birlikte stil yaratıyoruz veya olan stili geliştiriyoruz.

Bir sözsüz hikaye anlatıcısı olarak, kelimeler olmadan hikayeyi nasıl anlatıyor ve o görsel dünyayı nasıl yaratıyorsunuz?

Dizideki süreç, yapım şirketinden gelen senaryoyla başlıyor. Biz de okuyup ana karakterler için bir mood board oluşturuyoruz. Sonrasında yönetmen ve yardımcı yönetmenler ile bu mood board’un üzerinde çalışıyor, eklemeleri ve çıkarmaları yapıyoruz. Her şey onaylandıktan sonra dizinin sponsor sorumlusuna mood board’u iletiyoruz. Ardından gelen marka listesini karakterler arasında paylaştırıyoruz ve süreç başlıyor. Reklam çekimlerinde yine senaryo üzerinden yönetmen ile bir dünya kuruyoruz ama ağırlıklı olarak müşterinin (markanın) brief’lerine göre hareket ediyoruz ve ürün topluyoruz. ‘Celebrity styling’ tarafında ise ünlünün dolabındaki parçaları da değerlendirerek, onun vücuduna, yaşına ve gideceği yere, davete, tatile uygun kombinler oluşturuyoruz.

Neden iyi görünmeye, doğru seçimler yapmaya ve stilimizle anlaşılmaya ihtiyaç duyuyoruz? Renkli ekranlarımızdan dergi sayfalarına, ödül törenlerinden hayatın olağan akışına kadar imajın tam olarak nasıl bir önemi var?

Bir dizi veya film setinde karakterin oyunculuğunu ve inandırıcılığını destekleyen bir faktör stil. Mesela gecekonduda geçen bir hikayede karaktere bir dolap oluşturmak gerekir. Her yeni kombinde yeni parçalar görmek izleyiciyi karakterden uzaklaştırabilir. Onun yerine o karaktere ayırdığımız belli başlı gömlek ve pantolonları birbirleriyle farklı farklı kombinlemek, hatta hepsinin kumaşlarına eskitmeler yapmak inandırıcılığı artırdığı gibi oyuncunun da rolüne daha hızlı ve kolay girmesini sağlar. Reklamda da benzer dinamikler işliyor. Günlük hayatta ise daha özgürüz. Bir role girmeye veya birilerini kendimize inandırmaya çalışmıyoruz. Sadece kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Bu anlamda stil sahibi olmak bir zorunluluk değil, sadece bir artı olabilir.

Zihninizin kıvrımlarından ve ruhunuzdan süzülen işlerde, ilk bakışta ya da detaylarda sizin imzanızı taşıyan ‘o dokunuş’ nedir?

İkimiz de terazi burcu olduğumuz için detaylar bizim için hayati önem taşıyor galiba. Ayrıca dramaturjiye de çok dikkat ediyoruz. Örneğin, bir dizi karakteri hafif karanlık biriyse veya üzgünse ona göre soluk veya koyu renkler seçiyoruz. Asla o sırada trendleri uygulamaya çalışmıyoruz. Her karakterin hikayesine saygı duyarak stilini oluşturuyoruz. Bir diğer önem verdiğimiz şey de karakterlerde abartı stillerden uzak durmak. Varlıklı bir karakterin günlük hayatını anlatan sahnesinde abiye elbise giydirmiyoruz mesela. Zenginliği şık bir bilezik veya güzel bir saat ile vurgulamayı seviyoruz.

Tüm tecrübelerinizin ışığında, gelecekte styling’in nasıl bir dönüşümün odağında olmasını istersiniz?

Ürün alma sürecinin yurt dışındaki gibi showroom’lar ile çözüldüğü günleri görmeyi çok isteriz. Mağaza görevlileri bizim alışveriş için değil de çekim ürünü almaya geldiğimizi duyduklarında epey sinir bozucu anlar yaşayabiliyoruz maalesef. Yanı sıra, özellikle dizilerde, herkes ışık, kamera açısı veya senaryo bilmez ama herkesin styling ile ilgili mutlaka ama mutlaka bir fikri vardır… Evet, görsel bir iş yapıyoruz ama işi bilene bırakmakta her zaman fayda vardır diyelim.

MUTLAKA…