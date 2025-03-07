Şükran Ovalı: Sezen Aksu bana vasiyet etti

"Vazgeçmeyin, sizi kendinizden uzaklaştıracak sisteme boyun eğmeyin. Aşağı çekmek isterler, çekerler de ama oradan çıkarın kafanızı. Üslup her şeydir, 'hayır' demek sizi bencil yapmaz, öz saygınızı korur. Bunları çok geç öğrendim, lütfen siz erkenden yol alın.''