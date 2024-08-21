Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın 6. yaşını kutladı

Oyuncu Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızları Mihran Ela'nın 6. yaşı için bir parti düzenledi. Doğum gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın 6. yaşını kutladı - Resim : 1

Futbolcu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Mutlu evliliklerini devam ettiren çift kızları Mihran Ela'nın 6. yaşını kutladı.

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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın 6. yaşını kutladı - Resim : 2

6. yaşına giren Mihran Ela için Ovalı ve Erkin, bir parti düzenledi. 

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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın 6. yaşını kutladı - Resim : 3

Şükran Ovalı ailesiyle paylaşımının altına, "Senin annen olmayı çok seviyorum canım kızım iyi ki…" ifadelerini kullandı. 

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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın 6. yaşını kutladı - Resim : 4

Doğum gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı. 