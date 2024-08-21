Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın 6. yaşını kutladı
Oyuncu Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızları Mihran Ela'nın 6. yaşı için bir parti düzenledi. Doğum gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
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Futbolcu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Mutlu evliliklerini devam ettiren çift kızları Mihran Ela'nın 6. yaşını kutladı.
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6. yaşına giren Mihran Ela için Ovalı ve Erkin, bir parti düzenledi.
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Şükran Ovalı ailesiyle paylaşımının altına, "Senin annen olmayı çok seviyorum canım kızım iyi ki…" ifadelerini kullandı.
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Doğum gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.