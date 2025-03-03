Şükrü Özyıldız ile ayrılan Sibil Çetinkaya ihanet iddialarına yanıt verdi

Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı için oyuncuyu terk ettiği öne sürülen Çetinkaya, “Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum şimdi de aynı şekilde devam ediyor” dedi.