Şükrü Özyıldız ile ayrılan Sibil Çetinkaya ihanet iddialarına yanıt verdi
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz ocak ayında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Çetinkaya, ihanet iddialarına cevap verdi.
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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya bir süredir ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşıyordu.
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İkili geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarını doğrulamıştı.
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Milano Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen sosyal medya fenomeni, “Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de sevgimiz baki. O çok başka bir şey” ifadelerini kullandı.
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Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı için oyuncuyu terk ettiği öne sürülen Çetinkaya, “Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum şimdi de aynı şekilde devam ediyor” dedi.