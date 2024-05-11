Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın doğum gününü kutladı
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya geçtiğimiz günlerde 30. yaş günü için bir parti düzenledi. Şükrü Özyıldız da sevgilisinin doğum gününe özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Akıncı', 'Masumlar Apartmanı' ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı geçtiğimiz yaz ortaya çıkan Özyıldız, önceki aylarda sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti. İkili, "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.
Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor. Çift şimdilerde sık sık seyahat edip birlikte fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya geçtiğimiz günlerde 30. yaş günü için bir parti düzenledi. Şükrü Özyıldız da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.