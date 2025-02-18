Şükrü Özyıldız'dan sonra Sibil Çetinkaya'dan ayrılık açıklaması
Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız'ın ayrılık iddialarına ilk açıklama Şükrü Özyıldız'dan gelmişti. Bugün ise Sibil Çetinkaya, ilk kez konu hakkında konuştu.
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Sosyal medyada en sevilen çiftlerden biri olan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çeyinkaya'dan geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.
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AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA: YENİLENİP GELDİM
Şükrü Özyıldız konuyla ilgili ilk kez geçtiğimiz gün açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" dedi.
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'BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR'
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya da ayrılığı şu sözlerle doğruladı:
"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."
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