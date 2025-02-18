Şükrü Özyıldız'dan sonra Sibil Çetinkaya'dan ayrılık açıklaması

'BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR'

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya da ayrılığı şu sözlerle doğruladı:

"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."