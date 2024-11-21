Şükrü Özyılmaz'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya paylaştı: "Ben esas oğlanımı buldum"
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Esas oğlan dizinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ı galada yalnız bırakmadı. Çetinkaya'nın paylaştığı pozlar sosyal medyada beğeni topladı.
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyılmaz, uzun zamandır sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Sibil Çetinkaya ile birlikte.
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Özyıldız'ın başrolde oynadığı dizi Esas Oğlanın galası dün akşam yapıldı. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Esas oğlan dizinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ı galada yalnız bırakmadı.
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Dizinin galasında siyah mini elbisesi ile boy gösteren fenomen "Ben esas oğlanımı buldum" notuyla pozlarını paylaştı.
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Çetinkaya'nın paylaşımına "Çok yakışıyorsunuz", "Of inanılmaz alev ateş bi çift oldunuz", Bayıldığım ikili" yorumları yağdı.