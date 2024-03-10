Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda

NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATMIŞTI

1974 yılında İngiltere'den Türkiye'ye gelen Suna Yıldızoğlu, 2022 yılında Hürriyet'e verdiği bir röportajda Kayhan Yıldızoğlu ile tanışmasını şöyle anlatmıştı: "Boşandıktan sonra İngiltere’ye dönmedim. Bir arkadaşım beni Kayhan ile tanıştırdı. Erkekler çok üzerime geliyordu ki... Kayhan ise bana asılmadı. Saatlerce oturup sohbet ediyorduk. Sadece aklımla ilgilendi, o çok önemliydi benim için. Benden 22 yaş büyüktü. İnanılmaz bir sanat çevresi vardı.”

Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılığa başlamıştı.