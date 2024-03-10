Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kızı Sibel Aybar'ın açıklamalarına göre, Kayhan Yıldızoğlu yaşlılıktan kaynaklı doğal sebeplerden dolayı vefat etti. Sibel Aybar şu açıklamaları yaptı:
Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek
1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile nikah masasına oturan ve 2 yıl evli kalan oyuncu Suna Yıldızoğlu da eski eşinin vefatının ardından bir mesaj yayınladı
SUNA YILDIZOĞLU'NUN MESAJI
Suna Yıldızoğlu, vefat haberinin ardından eski eşi için şu mesajı paylaştı: İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın.
NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATMIŞTI
1974 yılında İngiltere'den Türkiye'ye gelen Suna Yıldızoğlu, 2022 yılında Hürriyet'e verdiği bir röportajda Kayhan Yıldızoğlu ile tanışmasını şöyle anlatmıştı: "Boşandıktan sonra İngiltere’ye dönmedim. Bir arkadaşım beni Kayhan ile tanıştırdı. Erkekler çok üzerime geliyordu ki... Kayhan ise bana asılmadı. Saatlerce oturup sohbet ediyorduk. Sadece aklımla ilgilendi, o çok önemliydi benim için. Benden 22 yaş büyüktü. İnanılmaz bir sanat çevresi vardı.”
Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılığa başlamıştı.