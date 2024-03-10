Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun 90 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu da bir veda mesajı paylaştı.

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Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda - Resim : 1

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kızı Sibel Aybar'ın açıklamalarına göre, Kayhan Yıldızoğlu yaşlılıktan kaynaklı doğal sebeplerden dolayı vefat etti. Sibel Aybar şu açıklamaları yaptı:

Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek

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Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda - Resim : 2

1976 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile nikah masasına oturan ve 2 yıl evli kalan oyuncu Suna Yıldızoğlu da eski eşinin vefatının ardından bir mesaj yayınladı

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Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda - Resim : 3

SUNA YILDIZOĞLU'NUN MESAJI

Suna Yıldızoğlu, vefat haberinin ardından eski eşi için şu mesajı paylaştı: İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın.

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Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda - Resim : 4

NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATMIŞTI

1974 yılında İngiltere'den Türkiye'ye gelen Suna Yıldızoğlu, 2022 yılında Hürriyet'e verdiği bir röportajda Kayhan Yıldızoğlu ile tanışmasını şöyle anlatmıştı: "Boşandıktan sonra İngiltere’ye dönmedim. Bir arkadaşım beni Kayhan ile tanıştırdı. Erkekler çok üzerime geliyordu ki... Kayhan ise bana asılmadı. Saatlerce oturup sohbet ediyorduk. Sadece aklımla ilgilendi, o çok önemliydi benim için. Benden 22 yaş büyüktü. İnanılmaz bir sanat çevresi vardı.”

Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılığa başlamıştı.