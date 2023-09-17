Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol bugünlerde neler yapıyor?

Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı 'Süper Baba' 1993-1997 arasında ekranlara gelmiş ve çok sevilmişti. 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısı muhtemelen hala kulaklarınızdadır.