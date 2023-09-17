Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol bugünlerde neler yapıyor?
Oyuncu Eray Demirkol, Türk seyircisinin,'Süper Baba', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi ünlü dizilerle yakından tanıdığı bir isim. Peki, bir dönemin çok bilinen çocuk oyuncusu Demirkol bugünlerde neler yapıyor?
Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı 'Süper Baba' 1993-1997 arasında ekranlara gelmiş ve çok sevilmişti. 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısı muhtemelen hala kulaklarınızdadır.
Dizide izleyiciyle buluşan isimler arasında Eray Demirkol (Alim), Sevinç Erbulak (Zeynep) ve dönemin çocuk oyuncusu Payende Çizmeci (Mine) de vardı ve erken yaşlarda şöhreti tattılar...
1990'lı yıllara damga vuran dizinin çocuk yıldızı Eray Demirkol daha sonra 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi yapımlarda da rol aldı. Peki, o bugünlerde neler yapıyor. 41 yaşındaki oyuncu Eray Demirkol Habertürk'e konuştu.
2018'de Gamze Akyel ile evlenen Demirkol, 2020'de baba oldu. Çift, bebeklerine Ege Ant ismini verdi.