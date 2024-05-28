Süreyya Yalçın'ın dinmeyen anne acısı: İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var..
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, 1 Mayıs günü de annesi Ülkü Yalçın'ı kaybetmişti. Yalçın, annesinin ve babasının nostaljik fotoğraflarını paylaştı ve özlemini dile getirdi.
2008 yılında babası Faruk Yalçın'ı kaybeden sosyetik Süreyya Yalçın, 1 Mayıs'ta annesi Ülkü Yalçın'ın vefatıyla sarsıldı. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Ülkü Yalçın, Amerika'da toprağa verildi.
Annesinin vefatıyla zor günler yaşayan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj yayınladı.
Annesi ve babasının nostaljik fotoğraflarını paylaşan Yalçın duygusal bir not düştü:
"Mayıs'ta canım annemi kaybettim. İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var. O, her zaman yanımda, hayatımın en büyük dayanağıydı. Onu her zaman çok özleyeceğim. Annem şimdi cennette, huzur içinde.
Hayatım boyunca bana gösterdiği sevgi, şefkat ve öğretilerini asla unutmayacağım. Annem, seninle geçirdiğim her an için minnettarım. Seni çok seviyorum ve hep seveceğim. İki tane meleğim oldu artık.