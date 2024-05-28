Süreyya Yalçın'ın dinmeyen anne acısı: İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var..

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, 1 Mayıs günü de annesi Ülkü Yalçın'ı kaybetmişti. Yalçın, annesinin ve babasının nostaljik fotoğraflarını paylaştı ve özlemini dile getirdi.

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Süreyya Yalçın'ın dinmeyen anne acısı: İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var.. - Resim : 1

2008 yılında babası Faruk Yalçın'ı kaybeden sosyetik Süreyya Yalçın, 1 Mayıs'ta annesi Ülkü Yalçın'ın vefatıyla sarsıldı. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Ülkü Yalçın, Amerika'da toprağa verildi. 

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Süreyya Yalçın'ın dinmeyen anne acısı: İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var.. - Resim : 2

Annesinin vefatıyla zor günler yaşayan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj yayınladı.

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Süreyya Yalçın'ın dinmeyen anne acısı: İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var.. - Resim : 3

Annesi ve babasının nostaljik fotoğraflarını paylaşan Yalçın duygusal bir not düştü:

"Mayıs'ta canım annemi kaybettim. İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var. O, her zaman yanımda, hayatımın en büyük dayanağıydı. Onu her zaman çok özleyeceğim. Annem şimdi cennette, huzur içinde.

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Süreyya Yalçın'ın dinmeyen anne acısı: İçim yanıyor, kalbimde büyük bir boşluk var.. - Resim : 4

Hayatım boyunca bana gösterdiği sevgi, şefkat ve öğretilerini asla unutmayacağım. Annem, seninle geçirdiğim her an için minnettarım. Seni çok seviyorum ve hep seveceğim. İki tane meleğim oldu artık.