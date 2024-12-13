Sürpriz aşk iddiası! Duygu Sarışın ile Mete Atatüre aşk mı yaşıyor?
Geçtiğimiz yıl meslektaşı Çağatay Ulusoy'dan ayrılan ünlü oyuncu Duygu Sarışın'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.
Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın ayrılığı kesinleşmişti. Çiftin hayranları yeniden barışmalarını istese de yakın arkadaşlarının da barıştırma çabası sonuç vermemişti.
Geçmişte Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan ve Kızıl Goncalar dizisindeki rolüyle sık sık gündeme gelen oyuncu Duygu Sarışın ile, bilim insanı Mete Atatüre'nin aşk yaşadığı iddia edildi.
Koç Üniversitesi’nin 2016 yılında başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu.
Muhabironline.com'dan Akif Yaman'ın haberine göre törene, Kızıl Goncalar dizisinin oyuncularından Duygu Sarışın damgasını vurdu. Törene katılan davetliler oyuncunun neden orada olduğunu merak ederken Sarışın’ın ödülü alan Mete Atatüre’nin kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı.