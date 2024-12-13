Sürpriz aşk iddiası! Duygu Sarışın ile Mete Atatüre aşk mı yaşıyor?

Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın ayrılığı kesinleşmişti. Çiftin hayranları yeniden barışmalarını istese de yakın arkadaşlarının da barıştırma çabası sonuç vermemişti.