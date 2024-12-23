Anasayfa Magazin Sürpriz aşkı ilan ettiler! Fenerbahçeli Samet Akaydın ve sevgilisi Hazal Çağlar'dan ilk paylaşım
Sürpriz aşkı ilan ettiler! Fenerbahçeli Samet Akaydın ve sevgilisi Hazal Çağlar'dan ilk paylaşım
Geçtiğimiz günlerde birliktelikleri ortaya çıkan Fenerbahçe'nin ve milli takımın futbolcusu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar'dan ilk fotoğraflar geldi. İkili birlikte oldukları kareleri karşılıklı olarak sayfalarına taşıdı.
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Son olarak Gönül Dağı dizisinde rol alan Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydin, sosyal birliktelik karelerini yayınladı.
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Akaydin ve Çağlar Instagram hesaplarından karşılıklı olarak birlikte oldukları kareleri paylaştı.
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Akaydin, Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemiş ve aşkını ilan etmişti.
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İki sevgili de yer aldıkları kareyi kalp emojisi ile paylaştı.