Sürpriz gelişme! Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor
18 yıldır ekranlara gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Diziye veda eden Mesut Komiser, kısa bir aranın ardından yeniden kadroya dahil oluyor.
Arka Sokaklar dizisi 18. Sezonunda da ekran macerasına devam ediyor. Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı.
Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti. Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh diziye tekrar dönüyor.
TANITIMDA GÖRÜLDÜ
2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor.