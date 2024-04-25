Sürpriz gelişme! Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor

Arka Sokaklar dizisi 18. Sezonunda da ekran macerasına devam ediyor. Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı.