Survivor 2025 yarışmacıları belli oldu! 2025 Survivor ne zaman başlayacak?
Sevilen yarışma programı Survivor 2025 sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2025'in yarışmacıları da belli oldu. Peki 2025 Survivor ne zaman başlayacak?
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Survivor 2025 için geri sayıma geçildi. Günler sonra başlayacak yarışmanın tanıtım afişi dikkat çekti.
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Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın yaptığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2025'in kadrosu belli oldu. Ocak ayında izleyicisiyle buluşacak yarışmada, eski şampiyonlar ve finalistlerin de yer aldığı birbirinden güçlü isimler mücadele edecek.
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SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI KİMLER?
All Star Kadrosunda Yer Alan İsimler:
Adem Kılıçcı
Hikmet Tuğsuz
Barış Murat Yağcı
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Yağmur Banda
Sema Aydemir
İsmail Balaban
Batuhan Karacakaya
Ayşe Yüksel
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Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan İsimler:
Kaan Kazgan
Tuğba Yeni
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Mevlüt Koçak
Dilşah Kurt
Kübra Avcı
Batuhan Gökgoz