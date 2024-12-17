Survivor 2025 yarışmacıları belli oldu! 2025 Survivor ne zaman başlayacak?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın yaptığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2025'in kadrosu belli oldu. Ocak ayında izleyicisiyle buluşacak yarışmada, eski şampiyonlar ve finalistlerin de yer aldığı birbirinden güçlü isimler mücadele edecek.