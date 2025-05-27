Survivor 26 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler”yarışması izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi dün akşam yapıldı. Mağlup olan ekip ise bir yarışmacıyı daha eleme potasına göndermek zorunda kaldı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

26 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümde, All Star takımı bir kez daha dokunulmazlık oyununu kaybetti.

Kırmızı takım, haftayı kayıplarla tamamladıktan sonra bir kez daha bir isim için oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda, üçüncü eleme adayı olarak Adem belirlendi.

Adem dördüncü eleme adayını belirleme hakkını kullanarak eleme potasına rakip olarak Hikmet’i gönderdi. Bu haftaki eleme potasında Aycan, Sema, Adem ve Hikmet olmak üzere dört güçlü isim yer aldı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

All Star ve Gönüllüler takımları, 26 Mayıs akşamında karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda çetin bir mücadele sergiledi. Skor uzun süre başa baş gitti.

Finalde Sema ve Batuhan parkurda karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu mücadelede Batuhan, Gönüllüler takımına galibiyeti getirdi.

SURVİVOR YENİ TANITIM FRAGMANI DA YAYINLANDI